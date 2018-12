Novità al Formia. Arriva il centrale difensivo Ciro Autiero, ex Positano (Eccellenza campana). Vanno via l’esterno difensivo del 2000 Osaretin Humprey che approda al Grumentus Val D’Angri (Eccellenza molisana), Antuoni (San Vitaliano, Promozione campana), il fantasista Diego Maradona junior e il difensore ex Varese e Pianese Alessio Gabrielli, cresciuto con il Brescia. I biancazzurri si muoveranno anche tra centrocampo e attacco alla ricerca di due pedine d’esperienza. Infine in casa Terracina, dopo l’esonero dell’allenatore Simone Reggio, è stato smentito l’interessamento per Andrea Bellamio: per ora resta sulla panchina Vincenzo Marrone, mister degli allievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA