Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: Chiesa insieme a Milik, gioca Perin tra i pali

La Juventus oggi scende in campo contro la Salernitana per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. La partita anticipa quello che succederà nel fine settimana, con le due squadre che devono affrontarsi anche in Serie A. Lavoro facilitato per Inzaghi che manterrà gli appunti in vista del fine settimana. Allegri, invece, dovrà studiare di nuovo gli avversari che sono invischiati nella lotta salvezza e hanno diversi indisponibili.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa.

All. Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Maggiore, Legowski; Tchaouna, Botheim, Stewart; Ikwuemesi. All. Inzaghi (In attesa)

Dove vederla

La partita comincia alle 21 e sarà disponibile dsia in direttta televisiva sia in streaming. Per vedere Juventus-Salernitana sarò necessario collegarsi su Canale 5, che trasmette in tempo reale il match dello Stadium. Se non si è a casa e si vuole comunque seguire la partita lo si può fare tramite Mediaset Infinity.

L'arbitro

ARBITRO: Ghersini di Genova.

ASSISTENTI: De Meo-Dei Giudici.

IV UFFICIALE: Zufferli.

VAR: Aureliano.

ASS. VAR: Sacchi.