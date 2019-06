I 100 sportivi più ricchi del mondo: secondo Forbes il re è Messi davanti a CR7. Unica donna, Serena Williams solo 63^

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa del sesto Pallone d'oro che romperà l'equilibrio del 5-5 finora maturato,si toglie la soddisfazione di precederenella classifica dei più ricchi sportivi del mondo. E non è una classifica qualsiasi, visto che a mettere in fila i guadagni degli eroi di campi, piste, parquet e palestre, è statala celebre rivista americana specializzata in Economia e Finanza. Il fuoriclasse argentino intasca 127 milioni di dollari l'anno, di cui 92 di stipendi e bonus dele 35 dagli sponsor.Alle sue spalle, come detto, c'è Cristiano Ronaldo coi suoi 109 milioni di dollari guadagnati (65 Juve, 44 sponsor). Terzo l'attaccante brasiliano del Psg, fermo a 105 milioni di dollari, 75 dei quali percepiti dal club parigino e 30 dagli sponsor.Nella Top Ten il pugile messicano, il tennista svizzero(solo di sponsor intasca 86 milioni di dollari), i giocatori di football americanoe poi un terzetto di cestisti due dei quali di Golden State in lotta con Toronto per la conquista dell'anello:(Los Angeles Lakers),. Fuori dal vertice l'asso del golfche si attesta in undicesima posizione con 63,9 milioni di dollari l'anno.Nonostante il podio sia di assoluto dominio del calcio europeo, bisogna scendere fino alla 44esima posizione per trovare un altro calciatore tra i primi 100: si tratta di, centrocampista francese delche guadagna "solo" 33 milioni di dollari in totale. A stravincere sono le stelle dell'Nba con 35 nababbi fra i primi cento.Unica donna presente la tennista, che occupa la 63esima posizione con i suoi 29,2 milioni di dollari l'anno, guadagnati grazie ai 25 milioni di dollari di sponsor.