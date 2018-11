Football Leaks: «La Uefa pagò le big d'Europa contro la Superlega»

Secondo alcuni documenti in possesso di Football Leaks, il progetto 'Superlega' avrebbe però ripreso nuovo vigore. «Lo dimostra - scrive lo Spiegel online - dalla bozza di una 'dichiarazione di intenti' inviata dall'impresa Key Capital Partners al presidente del Real Madrid. Se le cose dovessero andare come risulta dal documento, dal 2021 la Champions League non esisterebbe più e al suo posto, 11 top club del continente fonderebbero una nuova lega elitaria chiamata 'Super League'. Gli 11 top club non potrebbero uscirne per 20 anni». Il progetto prevederebbe la partecipazione di altri cinque club ritenuti 'ospiti inizialì, quindi le squadra sarebbero complessivamente 16. Nel documento il Bayern Monaco risulta fra i fondatori, il Borussia Dortmund fra gli ospiti iniziali.

Ultimo aggiornamento: 21:04

Una nuova bufera rischia di abbattersi sull'Uefa, secondo la piattaforma Football Leaks. L'Uefa avrebbe finanziato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real e Bayern, per evitare che creassero una Superlega, destinata a sopprimere le attuali competizioni europee per club. Inoltre, i vertici della confederazione avrebbero chiuso un occhio nei confronti di PSG e Manchester City, che avevano ampiamente sforato i limiti del 'Fair-play' finanziario.