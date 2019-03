​Football Leaks, l'Uefa apre indagine sul Manchester City per il fiar play finanziario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Formalmente sotto inchiesta»: il Manchester City finisce sotto la lente dell'Uefa che apre un'indagine per violazioni del fair play finanziario. L'annuncio è arrivato dalla stessa federazione continentale, la cui commissione sta esaminando «quanto pubblicato da svariati media» (basatisi sulle rivelazioni fatte da Football Leaks) e dove sarebbero state evidenziate «ripetute violazioni del fair play finanziario». A questo proposito va ricordato che tra i documenti pubblicati c'è anche lo scambio di e-mail fra i vari dirigenti del club campione d'Inghilterra.In sintesi il City avrebbe speso molto più del consentito dalle regole. In passato era già finito nel mirino dell'Uefa, cavandosela con una multa da 20 milioni di euro, ma questa volta, non avendo neppure contestato l'autenticità dei documenti pubblicati, rischia pene molto più severe, che potrebbero arrivare fino all'esclusione dalla prossima Champions League.