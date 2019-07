© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fonte Meravigliosa è ripartito con un progetto tutto nuovo. Dopo aver “delegato” la gestione della prima squadra ad altri, la famiglia Neri (col presidente Mauro e il figlio Riccardo, che fungerà da direttore generale) ha ripreso le redini della Promozione in prima persona. Il gruppo dei grandi traslocherà dal Fuso di Ciampino al Fabrizi di Morena (giocando la domenica pomeriggio), stante anche i rapporti di amicizia tra le due proprietà.«Dico sempre che il cuore del nostro progetto dev’essere il gruppo dei Piccoli Amici – spiega Riccardo Neri – Questo perché i valori che stiamo cercando di trasmettere sono quelli legati al senso di appartenenza e al forte legame con il club. Riteniamo che spendere cifre esose per “convincere” giocatori utili la prima squadra non abbia alcun senso per una realtà come la nostra. Gli stessi soldi li spenderemo per rafforzare lo staff tecnico e dirigenziale e proporremo ai ragazzi della prima squadra, che non prenderanno rimborsi fissi, di avere eventualmente dei premi in base ai risultati ottenuti: così vogliamo costruire il nostro futuro». Nell’anno del ventennale della sua storia, il Fonte Meravigliosa ha affidato la panchina della Promozione a mister Paolo Montella, reduce dalla sorprendente stagione alla guida del De Rossi. «Montella ci è sembrato il tecnico ideale per portare avanti il nostro nuovo progetto e lui ha sposato con entusiasmo questa avventura». Parole confermate dallo stesso allenatore.«Arrivo al Fonte Meravigliosa con una grossa carica: abbiamo allestito una rosa giovane e la prima cosa che cercheremo di fare è costruire un gruppo solido, poi sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni». Tra i giocatori che cominceranno la preparazione dal prossimo 8 agosto, oltre ai confermati Ramundo, Manganaro, Clementi e D’Agostino, ci saranno alcuni ex De Rossi, tra cui il capitano Paradiso e il vice Perugini, ma anche il portiere Vita e il promettente Outtara (’99). Tra i giovani interessanti vanno inseriti anche Mangano (’97 ex Team Nuova Florida) o Putrino (99 ex Trastevere), ma pure Boccalini (classe 1999 e bomber dell’Under 19 Elite del Fonte Meravigliosa). Rimane in standby la posizione dell’ex capitano Davide Groos che sta riflettendo sul suo futuro.