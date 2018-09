© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ritrovano, un po’ a sorpresa, in vetta al girone C di Promozione con 10 punti in compagnia delle più “accreditate” Fiumicino e La Rustica. Fonte Meravigliosa e Luiss incroceranno i loro percorsi domenica al Fuso di Ciampino (calcio di inizio alle ore 11) e sarà sicuramente una sfida interessante. «Una gara da tripla, una partita aperta tra due squadre a cui piace giocare a calcio» presenta il match Leo Domenici, tecnico del Fonte Meravigliosa. «Sono molto curioso di vedere le nuove risposte del gruppo. Pericolo di “vertigini”? E’ davvero presto per fare questi discorsi, sono passate appena quattro giornate».Una partenza a razzo per il club capitolino ormai da tempo di stanza a Ciampino. «Non sono sorpreso, anche se indubbiamente la squadra ha avuto un ottimo inizio di stagione e ha dato risposte in tempi decisamente più rapidi del previsto. Ma la struttura di questo gruppo, che è certamente molto giovane, è rimasta molto simile a quella che aveva già lavorato con me lo scorso anno e questo ha reso il mio lavoro più semplice».In estate c’è stato anche qualche dubbio sulla prosecuzione delle attività della prima squadra per il Fonte Meravigliosa, poi il club si è iscritto regolarmente in Promozione e ha deciso di andare avanti con Domenici. «Qui mi trovo molto bene, è un ambiente che non dà pressioni esasperate. E poi ci sono due persone davvero speciali come il direttore Aversa e il presidente Danieli che sono costantemente vicine alla squadra. Il nostro obiettivo? Credo che questa squadra possa essere l’autentica mina vagante del girone perché ha le potenzialità per giocarcela con tutti».