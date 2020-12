Paulo Fonseca che si trasforma. A volto scoperto, cioè senza la maschera di Zorro, come fece da allenatore dello Shakhtar dopo il successo contro il City di Guardiola. In campo domenica, sotto il cielo grigio della Capitale, per urlare in faccia a Maresca la sua rabbia. Con la sua eleganza, però. E non è una contraddizione. Se si arrabbia lui, spesso identificato più per l’educazione che per il resto, il dubbio che sia successo qualcosa di grave ha disorientato anche i più distaccati.

MOSSA INUTILE

La marcatura è comunque preventiva, come la chiamano nel calcio di oggi gli allenatori per spiegare come evitare le ripartenze degli avversari. Fonseca ha provato a giocare d’anticipo: tira brutta aria, meglio muoversi subito. Tra i 2 tempi e solo per tutelare i giallorossi ormai in inferiorità numerica. L’espulsione, secondo lui ingiusta, di Pedro, lo ha fatto scattare in piedi e, al momento di rientrare negli spogliatoi, prendere la direzione opposta e scattare verso l’arbitro. Ha preso il rosso («Condivisibile» per l’ex arbitro Rocchi») anche lui, senza però andare a dama. Nella ripresa Maresca ha perseverato (lo fermeranno, ma non a lungo: 1 turno): con il rigore negato alla Roma per il fallo di mano di Ayhan sul cross di Spinazzola e per la mancata espulsione di Obiang che ha colpito con il piede a martello la caviglia di Pellegrini.

FRENATA IMPROVVISA

I Friedkin hanno bocciato la direzione di gara dell’arbitro partenopeo, dando il via libera a Fienga di andare a chiedere spiegazioni, alla fine del match, a Maresca. La nuova proprietà non ha gradito. I torti pesano sempre sul traguardo. E la Roma già insegue, avendo battuto in 10 partite solo chi sta nella parte inferiore della classifica. Nessun successo nei match contro chi è ad alta quota, con 3 punti raccolti su 12 a disposizione: i pareggi contro il Milan, la Juve e il Sassuolo e la sconfitta contro il Napoli senza segnare gol (4-0). Con 1 punto in 2 partite è scivolata al 6° posto. Gioca bene solo con le più deboli. Nel campionato scorso, dopo 10 giornate, era da sola al 4° posto, evaporato già prima del lockdown per la flessione di inizio 2020. E con 19 punti, gli stessi di questo torneo, anche se in classifica ne ha 18 (cancellato quello preso al Bentegodi per la gaffe nella lista di gara: ko a tavolino contro il Verona).

PERENNE EMERGENZA

Fonseca sa che la sua conferma dipenderà dal piazzamento finale. E si rende conto di quanto sia complicato entrare tra le migliori 4: adesso è a 2 punti dalla zona Champions. Anche perché nella fase iniziale della stagione ha dovuto prendere atto della nuova raffica di infortuni. Così ha deciso di dar spazio ai giovani che sono stati promossi pure dai senatori. Zaniolo si è però fermato subito. Dovrebbe tornare in campo a fine marzo. La settimana scorsa positivo il consulto con lo staff che ha eseguito a fine estate l’intervento per ricostruire il legamento crociato anteriore. A preoccupare il portoghese, però, è ancora Smalling che non ha più giocato dalla partita dell’8 novembre a Marassi contro il Genoa: il centrale difensivo è ormai out da un mese. Fuori anche Mancini, titolare come Smalling. Contro il Sassuolo lo stop di Pellegrini: non è grave, pertrò, come risulta dall’ecografia. Qualche giorno di stop, valutando quotidianamente la risposta della caviglia destra. Archiviato il suo sfogo, anche perché il club giallorosso lavora al rinnovo del suo contratto. Ci penserà, tra qualche settimana, Tiago Pinto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA