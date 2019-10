Roma, Fonseca squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso con il Cagliari

Il giudice sportivo ha squalificato per due turni il tecnico della Roma, Paulo Fonseca , dopo l'aggressione verbale di domenica pomeriggio all'arbitro Massa. Multa di 15 mila euro per aver consentito a un non tesserato, che ha appluadito l'arbitro, l'ingresso al terreno di gioco. Fonseca era entrato in campo a fine partita e aveva protestato contro l'arbitro Massa per la mancata concessione del gol segnato da Kalinic nel finale, ricevendo prima il cartellino giallo e poi il rosso. Con lui era stato espulso anche il preparatore portoghese, Nuno Romano, nei confronti del quale però il giudice sportivo della Lega di A non ha potuto prendere alcun provvedimento, non essendo risultato tesserato: per questo la Roma è stata multata di 15 mila euro. Ultimo aggiornamento: 18:42





© RIPRODUZIONE RISERVATA