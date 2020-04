Fonseca: «Rimarrò a Roma per tanti anni. Sono orgoglioso di questo club»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio rimanere a Roma per tanti anni».si è lasciato conquistare dallae dai suoi tifosi sempre pronti a sostenere la squadra anche nelle difficoltà Il tecnico portoghese, intervistato dai media del club, ha confessato cosa lo ha più colpito da quando si è trasferito in città: «Mi piace il club e le persone che ci lavorano dentro, l’organizzazione, la città e i tifosi che sono fantastici. Voglio rimanere a Roma tanti anni. Sono molto orgoglioso di stare alla Roma e fare parte di questa famiglia. In questo momento lo sono ancora di più perché quello che la società è motivo di orgoglio per me e per tutti i romanisti. La Roma è più che un club di calcio e in questo momento è ancora più evidente». Fonseca ha poi spiegato come ha pianificato glidella squadra: «Abbiamo creato un allenamento essenzialmente fisico. I giocatori hanno un programma per fare lavoro fisico tutti i giorni, ovviamente controllato per Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i giocatori tutti i giorni.I giocatori hanno le minime condizioni a casa, abbiamo consegnato cyclette a tutti».