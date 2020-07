Roma-Parma, Fonseca: «Non sono soddisfatto del risultato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Era importante vincere e vincere bene, abbiamo fatto una buona partita. Sono soddisfatto per aver vinto ma non per il risultato, potevamo fare più gol. Non abbiamo bisogno di soffrire". Questa le parole di Fonseca a fine partita. Poi. "Abbiamo creato molto, dopo aver preso gol la squadra ha risposto bene. Non abbiamo dato al Parma occasioni per fare gol. La reazione della squadra è stata buona". Veretout e Diawara: il primo sempre in palla, il secondo ha giocato molto bene. "Jordan ha avuto più libertà per attaccare, è in un gran momento. Diawara ha fatto una buona partita difensiva, era importante recuperare le seconde palle e ha fatto molto bene. Penso che tutti hanno dimostrato l’ambizione di vincere. Ma abbiamo vinto solo una partita, è importante rimanere con lo stesso atteggiamento. Questa partita non è importante se non vinciamo la prossima. A Napoli aveva fatto solo tre cambi, oggi un po’ di più. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime partite? "Io non voglio cambiare molto, la squadra ha giocato bene. Abbiamo due giocatori squalificati contro il Brescia (Mkhitaryan e Cristante, ndr), per questo dovrò cambiar"