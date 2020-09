© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lei, signor Pirlo, ha studiato ma deve approfondire, ripassi al prossimo appello: rimandato». «Anche lei, signor Fonseca, può fare meglio, vogliamo ulteriori riscontri: ma resti qui, per il momento. E gli altri candidati aspettino fuori». All’Università del calcio, sarebbe andato più o meno così l’esame degli allenatori di Juve e Roma dopo la sfida dell’Olimpico, un punto guadagnato per i bianconeri, 2 persi per Fonseca. Per quello che si è visto finora, facendo i conti vecchi e nuovi con l’emergenza Covid, è un campionato che assomiglia tanto al pre-campionato: preparazione in ritardo, organici incompleti, assetti e tattiche da definire, giocatori nuovi da esplorare e inserire al meglio. Ma in un ambiente impietoso, che non fa sconti a nessuno e non conosce la santa pazienza, è già accesa la graticola e sulla brace ci sono i primi allenatori, sotto esame h.24. Se la Roma vuole cambiare programmi e investire su Allegri, lo dica con chiarezza, senza ipocrisie. Per rispetto di un uomo e di un tecnico come Fonseca che non può fare gol al posto di Mkhitarian o Dzeko, non sta in segreteria a controllare le liste dei giocatori, non sa bene con chi deve parlare in società e ha il diritto di essere “coperto” fino a quando è in panchina: nell’interesse della Roma. Per Andrea Pirlo, è solo questione di tempo. Faceva già l’allenatore in campo e ha il carisma di una classe esclusiva. Chi lo giudica triste o musone, lo conosce poco, scoprirebbe invece un uomo quadrato, con il gusto dell’ironia. E alla Juve ha già portato una serenità sconosciuta: ”Lavoriamo con il sorriso”, ha detto San Cristiano Ronaldo. Sugli altri fronti, meno problemi in panchina Pioli non perde da 17 partite, nemmeno ai tempi del grande Milan; Inzaghi studia come battere prima Gasperini e un Antonio Conte senza più alibi, ma resta in attesa di rinforzi veri per la sua Lazio. E Covid permettendo, domenica scontro tra 2 campioni del mondo in Juve-Napoli. Ma dopo il caso Genoa, tutto il calcio trema. E si naviga a vista.