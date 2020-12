Ecco la grande chance per la Roma: stasera, all’Olimpico, l’avversario è il Torino ultimo in classifica. La partita, dunque, può diventare la rampa di lancio per avvicinare la vetta della classifica e di conseguenza riprendersi il posto in zona Champions. Massimo rispetto, comunque, di Fonseca per Giampaolo, in crisi e telecomandato dal presidente Cairo che ha già diviso la rosa in buoni e cattivi, condizionando le scelte dell’allenatore pure alla vigilia di questo match delicato e pericoloso. Ma il portoghese ne pretende di più per il suo gruppo che, pesando gli sgarbi ricevuti dall’inizio del campionato, è stato spesso penalizzato nel suo percorso. Qualche ostacolo è stato piazzato a sproposito e il tecnico se nè accorto strada facendo. Dal Bentegodi, cioè dal via in campionato, fin qui. Non ha messo in piazza l’elenco dei torti, limitando a segnalarli volta per volta. Anche per far capire che a Trigoria seguono con attenzione il trattamento riservato ai giallorossi, come se in serie A ci fossero figli e figliastri. L’ultimo suo intervento lo conferma: «Non capisco perché siamo gli unici a giocare di giovedì, a meno di 72 ore dalla la prossima partita, quando tutti invece sono scesi in campo il mercoledì». Il giorno in più di riposo dopo la goleada di Bologna non è del resto paragonabile a quello in meno per recuperare in vista della trasferta insidiosa di domenica a Bergamo.

STAGIONE IN EQUILIBRIO

Fonseca guarda, insomma, al Torino e al tempo stesso all’Atalanta. E ribadisce che qualcosa non gli è piaciuto dal 19 settembre. Lo ho sempre chiarito in pubblico. Con eleganza, come al momento di ricordare che la Roma non ha avuto alcun vantaggio a schierare Diawara che comunque avrebbe potuto giocare la partita pareggiata contro il Verona e persa poi a tavolino. Con rabbia, quando è andato a lamentarsi con l’arbitro Maresca per l’eccessiva severità che portò all’espulsione di Pedro contro il Sassuolo. Quello sfogo gli è costato la squalifica per un turno, dopo aver visto negato anche il rigore, braccio di Ayhan, identico a quello concesso, la gara successiva, proprio alla squadra di De Zerbi, mano di Tuia, contro il Benevento. In più ha preso atto dello stop di Cristante per la bestemmia di Bologna, sanzionato quando altri, campioni del mondo e non, sono stati perdonati in paasato e in questo torneo. «È un discorso chiuso per me». Agli arbitri ha già detto abbastanza. Ma non ha risparmiato i manovratori. E’ successo quando ha osservato che ai giallorossi di solito non viene concesso il lunedì (solo per andare a sfidare il Milan il 26 ottobre) dopo aver giocato, e soprattutto viaggiato, in Europa (dopo le trasferte in Romania e Bulgaria, quelle di domenica di Napoli e Bologna). Il calendario, quindi, non lo ha convinto e ha insistito anche prima del Torino. «Quest’anno almeno 8 squadre sono competitive per l’alta classifica». Il portoghese, appena può, lo ribadisce. Sa che la corsa alla zona Champions andrà vissuta, sioprattutto nella volata, punto a punto. E che il piazzamento inciderà sul suo destino.

SCELTA CALIBRATA

«Non voglio cambiare molto, al massimo 2-3 giocatori perché poi c’è subito un’altra partita» spiega Fonseca. Dentro Mancini e Smalling in difesa e Peres sulla fascia destra perché ««Karsdorp non può giocare 3 partite in una settimana». Spazio a chi sta meglio, con Villar che può rimandare il rientro di Pedro o togliere il posto a Mkhitaryan. Se esce l’attaccante, Pellegrini trequartista. Confermato Pau Lopez: Mirante non è al top. Resta invece fuori l’azzurro Sirigu: tocca a Milinkovic nel Torino che Giampaolo, con la peggior difesa del torneo (27 reti incassate), protegge con la formula monopunta, passando al 3-5-1-1. «La Roma è la squadra che possiede il miglior palleggio, la miglior tecnica e le migliori soluzioni offensive» l’elogio del tecnico granata al collega. Che non pensa al mercato di gennaio. Tiago Pinto, però, segue Frimpong, estrerno destro olandese del Celtic (classe 2000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA