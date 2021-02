Fonseca: «Non meritavamo di perdere». Pirlo: «Juve perfetta»

«Non so se è stata la migliore della stagione, ma sicuramente è stata una grande Juve: è una prova che ci dà forza e compattezza«: Andrea Pirlo esulta ancora, per la sesta volta di fila i bianconeri conquistano il bottino pieno e si portano al terzo posto in classifica. »Non importa se è stata una vittoria in stile Allegri o in stile Sarri, l'importante è vincere - aggiunge il tecnico bianconero - e puoi giocare più o meno bene, in ogni caso è fondamentale portarla a casa. Ho grandi difensori a mia disposizione, ma quando giocano bene loro è perché anche tutti gli altri hanno fatto un ottimo lavoro«. Bonucci è uscito acciaccato: »Ha avuto un piccolo problemino, nei prossimi giorni lo valuteremo« il commento dell'allenatore non particolarmente preoccupato. La sconfitta allo Stadium rappresenta l'ennesimo passo falso contro una big, ma questo non mina le certezze di Paulo Fonseca: «È la verità, non abbiamo ancora battuto una grande squadra, ma oggi non meritavamo di perdere - l'analisi del tecnico dei giallorossi - e abbiamo fatto una bellissima partita: la differenza è tutta nel fatto che la Juve ha fatto tre tiri e due gol, noi abbiamo calciato 14 volte ma non siamo riusciti a segnare«. Nella seconda parte della ripresa si è rivisto Dzeko: »Non aveva problemi fisici, è partito dalla panchina per scelta tecnica - spiega l'allenatore giallorosso - e non sentivo la necessità di mettere due punte: è entrato al posto di Mayoral, adesso Edin deve lavorare come sta facendo e poi deciderò io«

© RIPRODUZIONE RISERVATA