Roma, Fonseca: «Io sono diretto, ma non ho alcun problema con Zaniolo. Mi piace Kolarov da centrale»

Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Roma Inter . Il portoghese chiarisce i casi Zaniolo e Dzeko, garantendo che i giocatori sono sereni. Conferma il 3-4-1-2, spiega come mai Peres è diventato titolare e promuove Kolarov da centrale sinistro. Frena, invecde, su Smalling.«Ha lavorato solo ieri con noi dopo l'infortunio. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti con la squadra, ma vediamo la situazione.«Io sono molto diretto. Frontale. Quando una situazione non mi piace, non mi piace. Succede nel calcio. Non c’è alcun problema tra me e Zaniolo nè tra lui e i compagni. Ho parlato con Zaniolo, situazione normale. Va tutto bene, è un giocatore importante per la squadra, ma è stato infortunato tanto tempo. Abbiamo fiducia in lui».«I numeri sono questi, abbiamo raccolto poco contro con le quattro grandi. E’ vero che non abbiamo vinto, ma siamo andati molto vicini a riuscirci».«Non c’è nessun problema dentro la squadra. I problemi sono all’esterno, dentro lo spogliatoio tutti sono sereni».«Sta bene mentalmente e fisicamente. Domani giocherà».«Io non voglio cambiare molto. Under e Kluivert si stanno allenando bene. Ma si gioca in undici e la squadra sta facendo bene. Quando ci sarà la possibilità, giocheranno.«È difficile arrivare al quarto posto. Pensiamo solo alla partita con l’Inter che è complicata, poi vediamo».«Vediamo domani se gioca ancora Peres. In questo modulo abbiamo bisogno di un giocatore offensivo sulal fascia. Ecco perché è Bruno ha giocato di più in questo periodo».«Non cambio in funzione dell’Inter. Non ci abbassiamo, ma insisteremo con il pressing. Conosco bene l’Inter e il suo grande allenatore. Sappiamo che cosa fanno. In fase difensiva non modificherò niente anche se giocherà Lukaku».«Ha fatto una bellissima partita. E può giocare con continuità da terzo centrale. Lo ha fatto già con il City. Mi è piaciuto molto».