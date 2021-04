Fonseca si accontenta: «Abbiamo mostrato personalità»

Fonseca si accontenta e si prende il secondo tempo, pensando al Manchester United. «Penso che non sia facile giocare contro di loro, la squadra ha dimostrato personalità», lo ha detto Paulo Fonseca a Dazn dopo l'1-1 con l'Atalanta. Poi ha continuato: «Oggi credo che abbiamo fatto una buona partita. Non possiamo dimenticare che loro hanno vinto le ultime nove gare. Sapevamo che sarebbe stato difficile, abbiamo pressato alto e non la lasciavamo costruire. Dopo abbiamo rischiato di più e le loro occasioni nascevano in contropiede». Fonseca poi parla anche del perché non abbia anticipato la scelta di giocare con le due punte. «Lo abbiamo fatto a gara in corsa ma senza risultato. La squadra non è preparata per giocare con due attaccanti. Abbiamo provato e onestamente non mi è piaciuto» ha concluso il tecnico.

