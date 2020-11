Cluj-Roma, Fonseca non si accontenta: «Manteniamo il primo posto»

Le dichiarazioni di Fonseca a fine partita. "Se vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere un’altra partita. Oggi, con tante difficoltà, i ragazzi hanno dimostrato grande personalità e carattere. Alcuni hanno giocato fuori posizione sacrificandosi per la squadra. Abbiamo dimostrato grande carattere. Mi è piaciuta tutta la squadra. Ho parlato con Spinazzola, Calafiori e Veretout e gli avevo detto che avremmo avuto bisogno di farli giocare in una posizione diversa. Tutti hanno fatto una buona partita. Le fa impressione giocare a Napoli nello stadio che verrà intitolato a Maradona? E’ un omaggio che mi sembra giusto. Non ho pensato molto alla gara col Napoli, ero concentrato sul Cluj. Ora inizieremo a pensarci, giocheremo in uno stadio che col nome di Maradona sarà ancora più mitico".

