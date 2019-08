Roma, pressing su Dzeko: Fonseca e i compagni gli chiedono di restare. Domenica la sfida con il Real su TV8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno di riposo per la Roma dopo la trasferta in Francia. La squadra ripende il lavoro domani per preparare l'amichevole di mercoledì, l'ottava del precampionato, contro l'Atletico Bilbao a Perugia. Fonseca valuterà gli indisponibili che non ha convocato per la partita di ieri contro il Lille, in particolare Pastore, fuori già in 3 tre test per fastidi muscolari, e Veretout, ancora impegnato nella fase di riatletizzazione. Da verificare anche Karsdorp, Santon e Nzonzi. Anche Olsen, Coric e Defrel non hanno partecipato al viaggio, esclusi perchè al centro di trattative di mercato.Petrachi, intanto, marca stretto Dzeko. L'attaccante è tra i più in forma e lavora serriamente con il nuovo allenatore che insiste che lo vorrebbe confermare in giallorosso. Il ds gli ha proposto il rinnovo, come fece a suo tempo Monchi, ma il bosniaco è contrario. Aspetta ancora l'Inter, non si sa però fino a quando. Edin, comunque, ha riconquistato la tifoseria che lo preferisce a Higuain. Anche i compagni, nelle ultime ore, gli hanno chiesto di restare a Trigoria, ma non è ancora possibile prevedere il suo futuro che è legato alla giostra del 9 che coinvolge Lukaku e indirettamente anche Icardi.Alderweireld, invece, resta la prima scelta di Fonseca: il belga, utilizzato nella ripresa da Pochettino nell'amichevole contro l'Inter, ha dato il suo gradimento a Petrachi, ma il Tottenham vuole ancora 30 milioni. L'offerta della Roma, bonus compresi, è di poco superiore ai 20. L'alternativa è Nacho del Real Madrid.Roma-Real Madrid, in programma domenica sera (20,30) all'Olimpico, sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Tv8: la nona amichevole del precampionato sarà la prima gara casalinga dei giallorossi nella nuova stagione.