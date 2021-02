Il tour de force continua. Tra due giorni il Braga, domenica il Milan, mercoledì 3 marzo la trasferta infrasettimanale di Firenze e poi domenica 10 il Genoa all’Olimpico. Il rischio di giocare almeno la metà delle partite, con una difesa ancora in emergenza è alto. Perché l’unico in vista di giovedì che appare sulla via del recupero tra Smalling, Ibanez, Kumbulla e Cristante, è soltanto il centrocampista. Difficile invece che ce la faccia Kumbulla. Fonseca conta di averlo a disposizione al massimo nel match in Toscana. Chi spera in una chance in Europa è El Shaarawy. Il vantaggio (2-0) dell’andata permetterà un minimo di rotazione. Se dal via o a partita in corso, il Faraone conta di aumentare il proprio minutaggio: «Non c’è tempo per rammaricarsi, c’è un ottavo di finale da conquistare. Testa alta e guardiamo avanti», il suo messaggio su Instagram.

LIKE GALEOTTI

Social che trovano nuovo materiale per prendere di mira Totti, che ha posto un “like” al post di Inzaghi sul pareggio del Benevento (proprio contro i giallorossi). Non è la prima volta che accade: in passato “mi piace” galeotti del Capitano erano già finiti sui profili di Vieri per il compleanno della Lazio o su quello di Buffon, dopo una vittoria della Juventus. Intanto a cinque mesi dalla seconda operazione al crociato, Zaniolo ha ripreso a correre sul campo, entrando così nell’ultima fase del recupero, quella che precede il ritorno in gruppo. Ieri, via conference-call, il Professor Fink si è sincerato delle sue condizioni: la visita è confermata a metà marzo a Roma. Da quel consulto si capirà quando Nicolò potrà rientrare. Lui vorrebbe anticipare di una ventina di giorni rispetto al percorso stilato (7 maggio). Tre settimane che, considerando il calendario compresso delle ultime giornate di campionato, gli permetterebbero di giocare non solo 3 partite ma di aggiungerne altre 4-5, fondamentali in ottica Europeo.

