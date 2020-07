Roma, Fonseca: «Conta il risultato». Pellegrini si opera: frattura al setto nasale

Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel secondo tempo dopo uno scontro di gioco col difensore viola Milenkovic (trauma facciale con ferita lacero contusa), ha effettuato una radiografia che ha evidenziato una frattura al setto nasale. Il centrocampista, spiega la Roma con un bollettino medico, oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Oltre a saltare le ultime due giornate di campionato, Pellegrini adesso rischia seriamente di non poter partecipare agli ottavi di finale di Europa League in programma il 6 agosto a Duisburg contro il Siviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vogliamo giocare per vincere e chiudere al quinto posto». Fonseca è chiaro, vuole chiudere il discorso già mercoledì' in casa del Torino. incassa, intanto, il 5° suc cesso nelle ultime 6 gare. «Era una partita difficile, la Fiorentina ha fatto sempre buoni risultati fuori casa contro le big, chiudono bene gli spazi. Abbiamo creato tante occasioni contro una squadra difficile. È stata una vittoria importante, conta solo questo. Quando facciamo giocare regolarmente gli stessi giocatori è normale che fisicamente stiamo meglio. Abbiamo fatto una partita paziente, magari possiamo velocizzare la manovra ma penso che abbiamo trovato spazio contro una squadra che chiude bene».Il gol di Milenkovic è la fotocopia di quello di de Vrji: «Vero, abbiamo lavorato per sistemare gli errori ma non è andata così. Nelle ultime partite abbiamo sbagliato nella stessa zona da palla ferma, vediamo adesso di correggere l’errore. Non abbiamo avuto molti problemi in difesa, solo su una palla ferma. Abbiamo recuperato tanti palloni. A volte potevamo giocare più avanti dopo aver recuperato la palla, non lo abbiamo fatto molte volte nel primo tempo. Poi non mi è piaciuto il gol subito, dobbiamo lavorare e trovare una soluzione perché è un gol preso nello stesso spazio di quello preso con l'Inter. La squadra sta capendo l'importanza della fase di riconquista del pallone, è un squadra più fisica. Mi è piaciuta molto la squadra nel pressing, non abbiamo mai lasciato occasioni chiare alla Fiorentina. Siamo forti nei duelli, se pressiamo così possiamo vincere. Siamo in fiducia in questo momento, con tre difensori è possibile giocare così e stiamo facendo bene».Non vuole avere fretta con Zaniolo. «Ha grandi qualità ma non possiamo dimenticarci che è un giovane. Penso che sia presto mettergli addosso tutta questa pressione, lasciamolo crescere normalmente: può essere un calciatore molto importante per la Roma. Quando un giocatore ha la qualità di Zaniolo è normale che se ne parli. Io, la stampa, tutti dobbiamo aspettarlo. E' giovane e ha una pressione molto grande. Ha un grande talento, ma dobbiamo dargli tempo. Questo tipo di pressione non gli fa bene, ma lui è forte e può migliorare ogni giorno. Vediamo, il problema è che non possiamo allenarci perché giochiamo subito ed è più complicato per lui tornare al massimo della forma». A volte potevamo giocare più avanti dopo aver recuperato la palla, non lo abbiamo fatto molte volte nel primo tempo. Poi non mi è piaciuto il gol subito, dobbiamo lavorare e trovare una soluzione perché è un gol preso nello stesso spazio di quello preso con l'Inter. La squadra sta capendo l'importanza della fase di riconquista del pallone, è un squadra più fisica. Mi è piaciuta molto la squadra nel pressing, non abbiamo mai lasciato occasioni chiare alla Fiorentina. Siamo forti nei duelli, se pressiamo così possiamo vincere. Siamo in fiducia in questo momento, con tre difensori è possibile giocare così e stiamo facendo benePallotta cerca l'erede e tratta quindi la cessione della società. Fonzsedca garantisce che la squadra non è distratta dalla questione societaria: «La squadra sta giocando bene, sta giocando con fiducia e le altre cose non sono un problema. Pensiamo solo al campo e a quello che dovremo fare con il Torino»