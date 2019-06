Fonseca: «Non ci ho pensato due volte a dire 'sì' alla Roma»

Paulo Fonseca si presenta ai tifosi della Roma nel giorno del suo arrivo nella Capitale. Domani sono previste le visite mediche per i calciatori convocati e comincerà ufficialmente la nuova stagione: «Quando la Roma mi ha chiamato ero molto contento, allenare la Roma è una cosa straordinaria, non ci ho pensato due volte. Essere l’allenatore di una squadra come la Roma è uno degli obiettivi di gran parte degli allenatori in Europa. Ho voglia di costruire qualcosa di speciale e di diverso con le mie idee. Qui possiamo fare grandi cose», ha detto il portoghese a Roma Tv. Il primo incontro con James Pallotta a Londra è servito al nuovo allenatore per capire le intenzioni e gli obiettivi del presidente: «Ho percepito il suo sostegno, mi è sembrato molto interessato alle mie idee.Trigoria? La struttura mi ha fatto un’ottima impressione. Gli uffici sono molto belli. La cosa più importante è costruire una squadra coraggiosa, Credo che con questi giocatori sarà possibile, non ci saranno problemi a confrontarsi con le squadre più forti e con quelle più piccole. Dovremo motivare i giocatori perché sono di grande qualità e con il nostro modo di giocare cresceranno ulteriormente e miglioreranno, così migliorerà anche la squadra». Chiusura sull’esperienza in Ucraina: «Ora mi sento molto più esperto. Con lo Shakhtar ho vinto molto, penso che questa sia una sfida diversa».

Ultimo aggiornamento: 15:45

