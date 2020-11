«La nostra città è la nostra maglia». Per il Foligno calcio questo non è solo uno slogan ma è diventato un modo per aiutare la città in questo momento molto complicato. E se nel calcio molti chiedono interventi, il Foligno ha preferito intervenire. E lo ha fatto in favore dei propri tifosi. Che poi altro non sono che amici, fratelli, vicini di casa. E l’impegno è nato, e si è trasformato, con l’evoluzione della situazione di tutto il Paese. Alla base del progetto ci sono il presidente Guido Tofi e soprattutto della responsabile marketing Gloria Panfili. Il coinvolgimento della città è nato passo dopo passo. Prima con un sondaggio sui social del club per la realizzazione delle nuove divise da gioco. A stagione avviata ha dato l’avvio ad un nuovo format, «Il giovedì oltre gli schemi» che vede coinvolta la squadra in formazione completa compresi i dirigenti che di volta in volta visitano musei, mostre e partecipano ad uscite socioculturali. «Siamo convinti che, ogni nostra risposta attiva agli appuntamenti della città, generi forza propulsiva e propositiva per tutta la comunità, ma ancor prima crediamo fortemente nel nostro metodo: Si fa squadra anche fuori dal rettangolo di gioco, scoprendoci e vivendoci anche fuori dai metri quadrati del tappeto verde, che sarà sempre fondamentale ed imprescindibile ma non sufficiente per una piena, assoluta e consapevole visone di squadra». E in linea, con i nuovi dpcm, le nostre uscite, per quanto possibile, rimarranno invariate; i musei e le mostre sono ancora garantiti e accessibili. Cambieranno solo gli orari dei momenti conviviali, che si trasformeranno in merende anziché aperitivi. E verranno fatte sempre e comunque negli esercizi commerciali della città. Proprio per sostenere l’economia locale fortemente danneggiata dalle chiusure.

PARTITE PER TUTTI

Ad inizio stagione, nonostante, le porte chiuse il presidente aveva messo in vendita lo stesso gli abbonamenti. Venti euro per tutta la stagione. Un successone: 2500 tessere staccate in pochi giorni. Ecco perché per ripagare tanto affetto la società umbra ha deciso di garantire tutte le dirette dei match, sui propri canali social. «Un dovere che può diventare piacere se tutti i club del girone E della serie D aderissero a questa proposta: il club che gioca in casa la domenica, offrirà la propria diretta anche alla squadra avversaria, che essendo fuori casa potrebbe organizzarsi non al suo meglio, o affatto, per ragionevoli e intuibili ragioni».

LO STADIO SEMPRE APERTO

E poi c’è l’impegno verso i bambini. Prima invitati allo stadio trasformato in una sorta di area didattica nella quale si suddividevano piccole attività, sportive e di base, a seconda dell’età dei partecipanti, poi addirittura in un luogo “sacro”. Eh già perché lo stadio Enzo Blasone è aperto a tutti, è a disposizione della città. «Nel mese di ottobre -ci spiga sempre la Panfili- eravamo pronti ad accogliere 300 cresimandi. Causa meteo il giorno prima dell’evento è stato rimandato per previsioni meteo avverse. Non ci siamo arresi e per testimoniare la nostra accoglienza e le accortezze che avevamo predisposto, siamo andati parrocchia per parrocchia, a portare un piccolo pensiero e la nostra vicinanza, ad ognuno di loro. Crediamo fortemente nel calcio, come strumento per ricostruire la dimensione comunitaria e del sentimento collettivo». Un calcio che resiste e si evolve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA