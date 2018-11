Italia, Florenzi: «Siamo sulla buona strada»

«Siamo davvero sulla buona strada, la squadra ha girato tutta insieme ma quel ritmo purtroppo non si poteva tenere per tutta la partita». Il laterale azzurro Alessandro assicura che il peggio per la Nazionale è passato ricordando l'eliminazione dell'Italia ai Mondiali maturata un anno fa proprio a San Siro. «Abbiamo girato pagina - aggiunge il giocatore della Roma - tornare qui non è stato semplice e ringraziamo il pubblico. Ci stiamo risollevando nella maniera giusta. Questa Nations League deve essere un punto di partenza».

