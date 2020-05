Florenzi nostalgico: «Torneremo a emozionarci ancora con il calcio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andare a giocare lontano da Roma non è stato semplice perche, pur di conquistare l’Europeo slittato ormai al 2021, ha accettato di trasferirsi al. Una scelta difficile che, però, sembra aver portato i suoi frutti: Alessandro in breve tempo si è innamorato della squadra e della città. A fine stagione l’esterno tornerà nella Capitale e, forse, Fonseca avrà cambiato idea sul suo conto viste anche le difficoltà a cui andrà incontro Petrachi nel mercato estivo. Intanto, Florenzi è in attesa come tutti i suoi colleghi di tornare a giocare a calcio e su questo ha dedicato un pensiero pubblicato sul suo profilo Instagram accanto a una foto che ritrae un pallone su un campo di calcio di pozzolana: «Il mio sogno l’ho coltivato, pensato, immaginato, dietro ad un container, nascondeva un campetto con la pozzolana e la terra. Graffi, ferite, cicatrici e lui, il mio compagno, era sempre lì! Ora appena sono arrivato in questo posto magico mi é rivenuta in mente la scena di mia madre che mi chiama col fischio dal bar per tornare a casa. Sono passati 20 anni ma ogni volta che vedo palla e terra intorno mi verrà sempre in mente quel posto eterno dove ha avuto inizio la mia storia!!!Torneremo ad emozionarci ancora… E sempre insieme mia cara palla!».