Lunedì 9 Agosto 2021, 12:30

Dopo Valencia e Psg, si profila un altro trasferimento per Alessandro Florenzi. Il Milan, infatti, ha preso informazioni per ingaggiare il terzino della Roma e già in giornata proverà a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Il laterale romano, fuori dai piani di Mourinho, ha dato la sua disponibilità al trasferimento.