Florenzi e Verratti lasciano il ritiro, Mancini perde i pezzi. Via anche Grifo

Alessandro Florenzi e Marco Verratti sono indisponibili contro la Lituania, mercoledì, lasceranno il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match disputato ieri sera a Sofia contro la Bulgaria ed è stato sottoposto oggi pomeriggio ad accertamenti medici e strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Ne caso di Florenzi, invece, il calciatore accusa un affaticamento e quindi, in via precauzionale, sarà escluso dalla lista dei convocati per la prossima gara. La Nazionale partirà domattina alle 10.45 da Sofia per raggiungere Vilnius dove nel pomeriggio è previsto l'allenamento ufficiale preceduto dalla conferenza stampa.

Anche Vincenzo Grifo lascia il ritiro della Nazionale per fare ritorno in Germania. L'attaccante non potrà partecipare alla trasferta della Nazionale azzurra in Lituania a causa delle limitazioni attualmente vigenti in Germania per le persone provenienti dalla Repubblica baltica. Grifo, pertanto, è stato escluso dall'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini

