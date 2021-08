Martedì 17 Agosto 2021, 07:30

E ora, l’attenzione torna al mercato in uscita. Non che la spada di Damocle (gli esuberi pesano per 35 milioni lordi d’ingaggio) abbia mai abbandonato i pensieri di Pinto, a tal punto che nello stesso viaggio londinese, dove ha definito l’acquisto di Abraham, il gm ha cercato di trovare una sistemazione a Olsen, Diawara e Carles Perez. Il problema non è tanto trovare acquirenti quanto convincere i diretti interessati ad accettare le destinazioni. Il portiere, ad esempio, ha ricevuto una proposta dallo Sheffield United che è prossimo a cedere il suo estremo difensore (Ramsdale) all’Arsenal. Lo svedese, però, ancora non ha dato il via libera al trasferimento. Il club del South Yorkshire milita in Championship, l’equivalente della nostra serie B. Destinazione che Olsen vede come una diminutio in carriera. Diawara piace al Wolverhampton. Già all’epoca dell’operazione Rui Patricio, la Roma aveva provato ad inserirlo, ricevendo il no del ragazzo. Sul piatto ci sono 12 milioni ma il guineano non ancora ha accettato. In Italia è tornato a farsi vivo il Torino ma l’ingaggio del mediano frena il club granata che vorrebbe restare in giallorosso. Anche perché se non parte, difficilmente la Roma acquisterà un altro centrocampista last-minute.

ZAKARIA E ANGUISSA

Nel caso, Zakaria e Anguissa rimangono i nomi più papabili. Gli stessi intermediari che hanno proposto Torreira alla Lazio lo hanno offerto anche alla Roma, ricevendo una risposta tiepida. Intanto il Newcastle è pronto a versare 13 milioni per Carles Perez, rimasto sorpreso dalla sostituzione ricevuta sabato nel match con il Raja Casablanca, appena dopo aver segnato. Lo spagnolo era entrato all’inizio della ripresa e non è sembrato convinto della scelta. Ma l’incomprensione con Mou non avrà strascichi. Anche perché Perez, è destinato (anche lui) a restare a Trigoria. Chi ha invece le valigie pronte è Nzonzi. L’Al Rayyan (Qatar) allenato da Blanc fa sul serio: il francese, però, prima di salutare chiede una buonuscita di 1,5 milioni. C’è poi il caso-Pastore. Candidamente, prima di Ferragosto, l’argentino ha ammesso di non aver ricevuto offerte concrete. E qualora arrivassero, anche el Flaco è stato chiaro con la società giallorossa: avendo ancora due anni di contratto, ne chiede almeno uno per salutare. Un quadro non certo idilliaco. Ad oggi la partenza più imminente è quella di Florenzi, destinazione Milan. Club che ancora discutono sulla formula (la Roma è d’accordo sul prestito oneroso ma chiede l’obbligo di riscatto o qualcosa che rendi le condizioni di acquisto molto simili mentre la società rossonera intende subordinarlo alla qualificazione o meno alla prossima Champions della squadra di Pioli) ma il braccio di ferro è destinato all’happy-end. Il Milan ha infatti l’accordo con il calciatore, la Roma vuole privarsene per alleggerire ulteriormente il monte-ingaggi che già con il cambio Abraham-Dzeko è sceso di una decina di milioni (grazie al Decreto Crescita). In giornata nuovo contatto tra i club: Pinto vorrebbe chiudere prima della partenza per Trebisonda.