Ultimo aggiornamento: 18:11

Al fianco di Mancini nel ventre del Franchi c’è Alessandro Florenzi. Per lui domani uno scontro particolare: nella Bosnia ci sarà Dzeko, suo compagno nella Roma. Forse per poco vedendo il mercato… “In campo saremo nemici per 90 minuti e se ci sarà da dargli una scarpata lo farò e lui lo stesso con me”.“Domani non sarà bello cantare l’inno come le altre volte perché non potremo trascinare con noi lo stadio, sarà tutto diverso però ci sarà un motivo di orgoglio in più per tutto il Paese che si sta rialzando dopo quello che ha passato”.“Il futuro me lo costruisco tutti i giorni dando anche di più del cento per cento”.“Per me lui sarà solo un avversario, in 90 minuti se ci sarà da dargli una scarpata lo farò e lui farà lo stesso con me. Nemici durante la partita e poi torneremo amici. Della sua situazione attuale con la Roma non so nulla”.