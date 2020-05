Florenzi e l'amore per Totti e De Rossi: «Grazie a loro mi sono formato come uomo e calciatore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai lontano dalla sua Roma,non dimentica gli insegnamenti di due simboli come lo sono stati Francescoe Daniele. L’esterno in una diretta Facebook con lo youtuber Marco Montamagno spiega il rapporto che aveva con i due ex capitani: «Ci bastava uno sguardo. Bastava poco a far capire agli altri quanto per noi contasse quella maglia o quanto per noi contasse una partita. Bastava che ci guardassero negli occhi, eravamo posseduti. Difendere la maglia della tua città è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità: hai sempre gli occhi puntati addosso. Un giocatore romano per i tifosi romani è un qualcosa di unico, come unico è il rapporto che ho con Totti e De Rossi. Ci sentiamo spesso. Due o tre giorni fa mi sono sentito con entrambi. Con Francesco ho un rapporto eccezionale, con Daniele ne ho uno fantastico. Loro sono stati il mio cammino. Per come mi sono formato come calciatore e come uomo lo devo a loro. Mi hanno insegnato la Roma. Posso solo ringraziarli».trova belle parole anche per Paulo, il tecnico giallorosso che lo ha scartato dando il via libera alla cessione in prestito al Valencia: «Per me è ed è stato una persona importante. È stato un allenatore vero, che dice quello che pensa. Abbiamo provato a fare un percorso e mi ha detto quelle che erano le sue sensazioni su di me. A giugno faremo lo stesso, sarà chiaro come lo è stato a gennaio. Uomo e persona top». E a proposito della vita in, Florenzi rivela: «Sembra più aperto come calcio, meno tattico. Ho trovato meno passione e un po’ più di libertà. Qui hanno dei campi che sono fantastici per allenarsi e per giocare. In passato abbiamo detto alla Roma che c’erano dei campi non adeguati dove ci allenavamo e ora stanno migliorando la situazione».