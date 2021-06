Italia, Florenzi torna ad allanarsi in gruppo. Chiellini è pronto per Lukaku

Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 19:32

dal nostro inviato

FIRENZE

Una sorpresa per Mancini. Nell'allenamento che il ct ha fissato per le 18,30 compare anche Alessandro Florenzi, assente dalla gara d'esordio contro l Turchia per un infortunio muscolare. L'esterno, ex Roma, ha cominciato la seduta in gruppo e questa è una buona notizia per Mancini, che potrà contare sull'esterno titolare. Anche se, avendo pochi allenamenti sulle gambe, partirà indietro rispetto a Di Lorenzo e Toloi.

Ultimato anche il recupero di Chiellini, che si allena con i campagni ormai da qualche giorno. Pure lui era regolarmente in gruppo, pronto a tornare titolare contro il Belgio.