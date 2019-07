© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpaccio del Real Monterondo Scalo che si aggiudica le prestazioni del centravanti Flavio Prioteasa. Il bomber classe 1990 lascia il Villalba dopo tre stagioni in cui ha dato un grosso contributo nel salto dalla Promozione all'Eccellenza e approda alla corte di David Centioni per puntare a un campionato di vertice. Non a caso lo Scalo nella stagione appena conclusa è arrivata al terzo posto nel girone A di Eccellenza, a un passo dai play off nazionali, e nel prossimo torneo proverà a lottare per la serie D. L'acquisto di Prioteasa è un segnale forte e va ad aumentare ancora di più il valore del reparto offensivo dei rossoblù che già contava sui numeri importanti di Lupi e Pascu. In realtà per Flavio Prioteasa si tratta di un ritorno a casa essendo originario di Monterotondo: «E' stata una scelta di cuore ma anche dettata dall'ambizione della società di fare un campionato di vertice. Arrivo in una squadra già molto forte, dove ritrovo tanti amici e nella quale cercherò di di dare il mio contributo. Ringrazio particolarmente il direttore Albanesi per la stima e l'interesse mostratomi in questo periodo e spero di fare del mio meglio»