La Flaminia Civita Castellana è in salute. I rossoblù si sono aggiudicati a Roma il match amichevole contro la rappresentativa di serie D per 4-2. «Una bella sgambata, contro una giovane e un’ottima squadra che gioca anche un buon calcio – ha commentato il tecnico civitonico Marco Schenardi – Sono arrivati molti segnali positivi per me, in vista della gara di domenica prossima contro l’Albalonga». Il primo tempo si è concluso sull’1-0 per la Flaminia grazie ad un gol di Carta che ha sorpreso il portiere avversario con un tiro da lontano. Nella ripresa le altre tre rete: una di Morbidelli con un rasoterra, poi quella del capitano Lazzarini e infine ha chiuso i giochi il giovane Staffa con un colpo di testa. Per la rappresentativa sono andati a segno Santagata e Morello. © RIPRODUZIONE RISERVATA