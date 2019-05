© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società Flaminia Calcio Civita Castellana comunica di non aver rinnovato l’accordo per la prossima stagione sportiva con il tecnico Marco Schenardi. “ «All’allenatore umbro – ha detto il diesse Gigi Coni - rivolgiamo un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto in favore della società nello scorso campionato di serie D. A lui un sentito in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Pertanto le strade si dividono». L’Atalanta e guarda alla Tuscia e in particolare a Civita Castellana. La Calcio Flaminia ha sposato il progetto della società bergamasca con cui ha stretto un accordo di affiliazione per la propria scuola calcio e settore giovanile. L’accordo è rinnovabile annualmente e prevede una prelazione sui calciatori del vivaio rossoblù che potranno quindi essere selezionati dai tecnici dell'Atalanta. « Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso e visitato il centro sportivo di Zingonia, abbiamo deciso di concludere l’iter di affiliazione con l’Atalanta – ha annunciato il presidente Francesco Bravini - l’auspicio è che qualche nostro ragazzino di talento un giorno possa entrare a far parte delle società bergamasca. E’ fondamentale anche la possibilità che in nostri tecnici siano ospiti dell’Accademy nero azzurra per partecipare ai corsi di aggiornamento e stage finalizzati alla crescita del nostro vivaio. Ringrazio l’ Atalanta per la fiducia che ci ha accordato» ”