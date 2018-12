La Flaminia Calcio Civita Castellana ha annuniciato di aver svincolato in data odierna i seguenti giocatori: Marco Mastrantonio (centrocampista); Emanuele Tiozzo (centrocampista); Filippo Di Maira (attaccante) e Matteo Putrino (attaccante). «La società rossoblù ringrazia recita un comunicato - i sopraelencati calciatori per la professionalità e l’attaccamento ai colori sociali dimostrato in questi mesi e augura loro le migliori fortune». Qui Ladispoli. Leonardo Casavecchia è un nuovo giocatore rossoblù. Ex difensore di Astrea ed UniPomezia è da ieri a disposione del tecnico Bosco.

