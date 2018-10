Flaminia scatenata sul mercato: ecco Di Maira e Vecchio

Nuovi colpi per la Flaminia che è scatenata sul mercato. La società rossoblù ha tesserato l'attaccante Filippo Di Maira, classe '94, che nella scorsa stagione ha militato alla Sancataldese in serie D. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Pescara e ha vestito anche le maglie di Isola Capo Rizzuto, Gallipoli e Lamezia Terme. L'altro giocatore che ha firmato è il difensore Nicola Vecchio, classe '97, che è cresciuto nelle giovanili del Vicenza, ha giocato per i colori della Sacilese e nello scorso campionato ha militato tra le fila del San Teodoro nel campionato di Serie D. Entrambi i calciatori sono a disposizione del tecnico Schenardi e già hanno fatto conoscenza coi nuovi compagni di squadra.

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA