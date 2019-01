© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flaminia Civita Castellana e Monterosi hanno chiuso il 2018 con un successo se pur platonico nelle amichevoli e da domani tornano al lavoro per affrontare domenica prossima in casa rispettivamente Lupa Roma e Trastevere.Prima della sosta di Capodanno le formazioni viterbesi hanno disputato delle amichevoli. La Flaminia Civita Castellana ha vinto per 3-2 a Monterotondo, contro l’Eretum. Per la formazione civitonica sono andati a segno Morbidelli che, ha superato il portiere in uscita, Mignone servito da Abate e Gnignera che ha realizzato la rete con un colpo di testa in seguito ad un calcio d’angolo. Per la squadra di casa ha realizzato un doppietta l’attaccante Toscano nel secondo tempo. Soddisfatto il tecnico rossoblù Marco Schenardi che ha provato alcune soluzioni tatticheIl Monterosi ha vinto contro il Tor Sapienza per 2-0 con le reti di Nohman al 27' e di Proia al 44' del secondo tempo. Anche in questa gara il tecnico biancorosso Marco Mariotti ha verificato le condizioni atletiche dei suoi giocatori e provato qualche soluzione tattica per mettere in difficoltà alla ripresa del campionato la capolista Trastevere.Il Tor Sapienza è andata vicino al gol centrando una traversa. Alla ripresa la squadra di Anselmi affronterà il Pomezia.