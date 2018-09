Flaminia, un pari "pesante" a Latina. L'eurogol di Morbidelli vale l'1 a 1

Ultimo aggiornamento: 23:53

La Flaminia Civita Castellana porta a casa da Latina un pari (1-1) che vale oro per il morale e anche la classifica. La formazione allenata da Marco Schenardi ha chiuso il primo tempo sullo 0-0, dove la squadra di casa ha sbagliato con Casimirri un calcio di rigore.Nella ripresa Latina in vantaggio al 19’ con un colpo di testa di Cittadino; la reazione dei civitonici si concretizza nei minuti di recupero con un eurogol di Morbidelli (rimasto nel primo tempo in panchina) che da venti metri ha lasciato partire un tiro che ha sorpreso il portiere per la precisione. La gioia gli è costata il cartellino giallo.Domenica impegno in casa contro il Ladispoli per i rossoblù.Latina: Bortolameotti, Tinti, Ranellucci, Dionisi, Quagliata, Alario (25’st Barberini), De Martino, Cittadino, Casimirri (30’st Galasso) , Masini ( 45’st Manes), Atiagli (3’st Iadaresta).A disposizione: Guddo, Manes, Galasso, Pesce, Fontana, De Martino S., Costa. All. ParlatoFlaminia Civita Castellana: Vitali, Gnignera, Carta, Mattia, Cangi, Modesti, Mastrantonio (41’st Genchi), Vittori (31’st Ferrara), Polizzi (13’st Morbidelli), Lazzarini, Berni (27’st Putrino). A disposizione: Montesi, Staffa, Mignone, Tiozzo, Giovannetti, Genchi, Ferrara All: SchenardiArbitro: Catani di FermoReti: 19’st Cittadino, 48’ Morbidelli