Tra Flaminia Civita Castellana e Ladispoli è finita 0-0. Chi a fine gara ha avuto da recriminare è stata la squadra ospite che ha incassato il primo pari esterno. «Tre punti li meritavamo noi - ha detto il centrocampista ed ex di turno, Patrizio De Fato - Abbiamo centrato una traversa e creato quattro palle gol. Ci tenevo a vincere in questa ritorno a Civita; vuol dire che ci rifaremo al ritorno». Che la squadra di Civita Castellana non abbia giocato al massimo delle sue possibilità lo ha ammesso anche il tecnico: «Non siamo stati brillanti - ha sottolineato - siamo mancati in fase di realizzazione, occorre trovare la ricetta giusta per superare questo problema. Anche noi qualche occasione comunque l'abbiamo creata». Ultimo aggiornamento: 22:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA