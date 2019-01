© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Cristiano Ingretolli la stagione è finita. L'attaccante della Flaminia Civita Castellana (quattro gol ) dovrà essere operato al crociato del ginocchio destro. Con molta probabilità l'intervento sarà programmato per il 30 di questo mese a Figline Valdarlo.Per la squadra rossoblù si tratta di una perdita importante. Non è escluso un ritorno sul mercato per trovare una nuova punta. « E' una brutta tegola - ha commentato il diesse Gigi Coni - sapremo reagire nella giusta maniera anche questa volta. I sostituti sono all'altezza. Auguriamo al ragazzo un pronto ritorno in campo poichè resta per noi una pedina importante». Per i tempi di recupero si parla di almeno quattro mesi.« Discipiace lasciare in questo momento la squadra - ha detto Ingretolli - sarò comunque sempre al loro fianco come sempre per tutto il campionato e sono certo della salvezza».