Il roscio è tornato. Cristiano Ingretolli ,domenica nella gara vinta dalla Flaminia contro l'Aprilia per 2-1 ha firmato la sua seconda doppietta di stagione. La prima l'aveva realizzata contro la Lupa Roma a settembre. Poi un lungo e brutto infortunio l'ha tenuto fuori dalla mischia per quasi tre mesi. Il tecnico Schenardi è tornato a schierarlo in campo dal 1' minuto contro i pontini, dopo tredici giornate.«Non ne potevo più di vedere gli altri giocare. Ogni domenica era una sofferenza ha detto il centravanti e ripartire con due gol credo sia il massimo. Le due reti le voglio condividere e dedicare una alla mia ragazza Lilli, l'altra ai compagni di squadra che mi sono stati sempre vicini. Un grazie però va al tecnico, alla società, allo staff sanitario che mi hanno sempre incoraggiato, permesso di recuperare senza fretta e sostenuto nei momenti più delicati. Il miglior modo è stato quello di farli gioire con due gol».Il secondo, per troppa esuberanza, gli è costato anche un cartellino giallo per un selfie di troppo, ma ha ricevuto anche tanti applausi: «Entrambi meritati ha detto - ma va bene cosi. È un prezzo, quello dell'ammonizione, che si può pagare per una volta. Ora voglio dare continuità ai gol, per contribuire ad arrivare prima possibile alla quota salvezza».Ingretolli, conosciuto anche come il Toro di Palestrina, è un 94 arrivato alla Flaminia nel novembre 2017; in 16 partire ha realizzato 8 reti, molte delle quali determinanti per la classifica entrando subito nelle simpatie dei tifosi. In precedenza ha giocato con la Maceratese in Lega Pro, Fano e nel settore giovanile del Pescara. «Nella Flaminia c'è la tranquillità necessaria per rendere al massimo ha concluso e Civita è una piazza importante. Sono certo che si può fare meglio della scorsa stagione».Il commento di Schenardi: «Il recupero di Cristiano è stato importante e si è visto, è un ragazzo che trasmette la carica giusta a tutti».