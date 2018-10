© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Flaminia Civita Castellana comunica di aver tesserato due nuovi giocatori. Uno è l’attaccante Filippo Di Maira, classe 94, che nella scorsa stagione è stato in forza alla Sancataldese in serie D. Il giocatore cresciuto nella giovanili del Pescara ha vestito la casacca anche di Isola Capo Rizzuto, Gallipoli e Lamezia Terme. L’altro è il difensore Nicola Vecchio, classe 97, cresciuto nella giovanili del Vicenza e che ha giocato nella Sacilese e nello scorso campionato di serie D con il San Teodoro.I due sono da oggi a disposizione del tecnico Marco Schenardi e già hanno fatto conoscenza con i nuovi compagni di squadra. «Si tratta di due giocatori - ha dichiarato il diesse Gigi Coni – che vanno ad integrare la nostra rosa poiché la squadra ha in programma impegni molto ravvicinati, sia per quanto riguarda il campionato con un girone che è composto da venti squadre, sia per la Coppa Italia. La scelta è stata fatta nei confronti di due ragazzi che abbiamo ritenuto validi per i nostri progetti».