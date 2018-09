© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta della Flaminia contro la Torres nell'esordio in casa nessuno l'aveva preventivata. Il tecnico Schenardi l'ha cosi commentata: «Non era e non è stata una gara semplice, c’erano tantissime assenze ed ho dovuto stravolgere la squadra. Se la gara fosse finita 3-1 per noi, non ci sarebbe stato nulla da dire. Prendiamo tanti, troppi goal da calcio piazzato e su questo fronte dobbiamo lavorare. Abbiamo trovato un po’ di brillantezza durante la partita ma non è bastato, poichè siamo stati poco cinici, Avremmo meritato 6 punti in classifica invece ne abbiamo uno. Speriamo di rifarci a partire da mercoledi».Il presidente Francesco Bravini ha invece voluto ringraziare il pubblico. «Meritava un risultato diverso e li ringrazio per aver gremito la tribuna del Madami ed è da questo importantissimo fatto che dobbiamo ripartire: dal ritrovato rapporto con la città. Stiamo lavorando per dimostrare che la fiducia e il calore che i tifosi ci stanno accordando è meritato e per questo motivo dobbiamo riprendere con convinzione il cammino, già dal turno infrasettimanale che ci vedrà affrontare in trasferta il Latina». La Flaminia tornerà a giocare al Madami domenica prossima per la sfida contro il Ladispoli.