Flaminia di misura sull'Aprilia Racing. Out le rondinelle

COPPA ITALIA SERIE D - SEDICESIMI DI FINALE

FLAMINIA - APRILIA RACING CLUB 1-0

Vittoria sofferta per il Flaminia che riesce ad avere la meglio sull’Aprilia Racing Club del tecnico Venturi grazie alla rete firmata nei minuti finali della prima frazione di gara dal giovane attaccante ’97 Antonio Ferrara, eliminando così le rondinelle dalla Coppa Italia Serie D che devono fare i conti con un inizio non proprio felice in campionato, dove occupano attualmente l’11° posto in classifica.

FLAMINIA Vitali, Fapperdue, Carta, Mattia, Cangi, Modesti, Mastrantonio (8'st Lazzarini), Mignone (23'st Genchi), Polizzi (23'st Vittori), Ferrara (28'st Morbidelli), Tiozzo (8'st Berni) ALLENATORE Schenardi

APRILIA RACING CLUB Manasse, Vasco (28'st La Penna), Patti, Mastromattei, Lillo, Telloni, Romani (11'st Olivera), Montella (5'st Battisti), Russo, Bencivenga, Carpentieri (27'st Bosi) ALLENATORE Venturi

MARCATORE 46'pt Ferrara

ARBITRO Ilaria Bianchini di Terni

ASSISTENTI Brunozzi di Foligno, Roccaforte di Perugia

NOTE Ammoniti Mignone, Olivera, Battisti Angoli 0-2

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA