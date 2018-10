© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clamoroso al Madami. La Flaminia travolge l'Avellino, nella gara del girone G di serie D valida per il turno infrasettimanale. I rossoblù di Schenardi trovano la giornata di grazia, mentre la squadra biancoverde una giornata nera, conclusa con un'accesa contestazione dei tifosi avellinesi, che hanno tenuto i calciatori a "rapporto" per quindici minuti dopo il fischio finale.Eppure, nel primo tempo l'Avellino non era dispiaciuto, avendo tenuto in mano il gioco per lungo tempo nella frazione di gioco, anche se il predominio era davvero sterile. Al punto che i gol li ha trovati la Flaminia, andata a segno in due delle tre volte nelle quali si è affacciata nell'area avversaria. Il primo gol lo ha messo a segno Abate, poco dopo la mezz'ora (33'), il secondo Mattia allo scadere della prima frazione di gioco (42').Nella ripresa, quando ci si attendeva la reazione dell'Avellino, invece, in campo c'è praticamente stata solo la Flaminia, che ha controllato la gara, trovando anche la terza rete con Di Maria, poco prima della mezz'ora (28'). Il successo è un forte corroborante, che fa fare ai rossoblù un bel balzo in avanti in classifica, allontanandosi dalla zona rossa della classifica stessa.