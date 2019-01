Colpaccio esterno della Flaminia Civita Castellana. I rossoblù hanno vinto il primo scontro diretto di questa stagione per evitare i play-out vincendo per 2-0 a Ladispoli con i gol di Ferrara e Genchi nella ripresa. Si tratta di tre punti pesanti poiché permettono alla formazione civitonica di restare a debita distanza dalla zona spareggi retrocessione. Il Ladispoli invece è precipato nella zona rossa. L’intera squadra civitonica, a cui si è aggiunta la dirigenza, i collaboratori e il resto dello staff, hanno voluto dedicare la vittoria all’attaccante Gianluca Polizzi, che in settimana è stato operato alla mascella ( doppia frattura) al Gemelli dopo essere stato colpito duro da un avversario contro la Torres. La Flaminia ha presentato in campo fin dall’inizio i nuovi arrivati Buono e Invernizzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA