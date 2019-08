La Flaminia Civita Castellana disputerà una gara amichevole domani alle ore 17 contro la Lazio Primavera allenata da Leonardo Menichini. La partita si giocherà al campo Mercante Nuovo di Nepi a causa dell’indisponibilità dello stadio Madami di Civita Castellana dove sono in corso lavori di ammodernamento per quanto riguarda gli spogliatoi. L’ ingresso è gratuito.

La squadra torna ad allenarsi oggi pomeriggio agli ordini del tecnico Francesco Punzi, in vista della trasferta contro il Monterosi valida per il primo turno di Coppa Italia in programma domenica al Martoni. L’orario d’inizio è stato concordato tra le due società per le ore 17.

Quanto alle condizione del giovane difensore Gianmarco Staffa, colpito duro durante la gara contro il Ladispoli, forse dovrà saltare la partita di domenica prossima.





