Inizia sabato per la Flaminia Civita Castellana e il Trastevere la volata per lo scudetto 2018-2019 per la categoria Juniores Nazionali. Il girone E è stato vinto dalla Racing Club Aprilia e al secondo posto si è piazzata l'Atletico Fregene, che superanoil primo turno d'ufficio. Al terzo posto della classifica si è piazzata la Flaminia Civita Castellana allenata da Fabio Tocci e al quarto il Trastevere di Mauro Mazza, che sabato si affronteranno a Civita Castellana, in gara unica, al Madami a partire dalle ore 16. Chi vince il 4 maggio gioca a Fregene contro l'Atletico.Il match è un antipasto della sfida in programma domenica pomeriggio, con in campo le due squadre del campionato di serie D. Altra curiosità, il fatto che la formazione giovanile di Civita Castellana manca all'appello di una fase finale nazionale nella categoria juniores dalla lontana stagione 92-93. In quell'anno calcistico, i rossoblù arrivarono a giocarsi la finale del titolo italiano contro la Virescit dii Bergamo. Pareggio a Bergamo per 0-0 sconfitta al Madami per 1-0.