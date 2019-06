Flaminia Civita Castellana, si riparte da sette riconferme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto giocatori confermati e tre promossi dalle giovanili nella rosa della Flaminia Civita Castellana edizione e 2019-2020.Si tratta di Gian Marco Staffa, jolly difensivo classe 2001, 21 presenze nella scorsa stagione; Flavio Modesti, difensore classe 2000, 19 presenze; Riccardo Gnignera, difensore, classe 1999, 24 partire con la maglia rossoblù e un gol; Gian Marco Carta, difensore classe 91, 35 presenze e sei gol, che con questa conferma taglia il traguardo della terza stagione di fila alla Flaminia; Cristian Montesi, classe 1999, portiere, Nicolò Mignone, centrocampista classe 2000 che la Ternana ha deciso di farlo restare a Civita per consentirgli di maturare.Della lista dei riconfermati fanno parte anche Matteo Giovannetti, civitonico doc, classe 2001 centrocampista che ha scelto di restare, nonostante le richieste arrivate da società professioniste; il rumeno Dorin Sirbu (99) che ha giocato sei partite in serie D realizzando una rete.Promossi dalla Juniores Nazionale, Walter Stentella centrocampista, classe 2001, Alessio Buffolino, difensore classe 2001, Mattia Nilo classe 2001 portiere anche lui di Civita Castellana.«Con queste conferme – ha detto il presidente Francesco Bravini – diamo continuità al nostro progetto e siamo certi di aver dato fiducia a ragazzi che meritano di essere tra gli artefici della prossima stagione poiché sono in sintonia con i nostri programmi» .Per il diesse Gigi Coni il lavoro non è finito : « Siamo in fase di valutazione per altri che verranno contattati nei prossimi giorni per le conferme. Per quanto riguarda i nuovi innesti abbiamo preso in considerazione tre o quattro elementi ed è probabile che nella prossima settimana si chiuda il cerchio».