Flaminia Civita Castellana, scatta la stagione 2019-2020

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Flaminia Civita Castellana si raduna domani (giovedi) allo stadio Madami. L’appuntamento è stato fissato per le 17. Ad attendere nuovi e vecchi il presidente Francesco Bravini, il vice Giovanni Santini, il patron Augusto Ciarocchi, il diggi Massimo Petroni e il diesse Gigi Coni e il tecnico Francesco Punzi.«Abbiamo allestito una squadra competitiva – ha detto Bravini – in grado di regalarci belle soddisfazioni nel corso della prossima stagione di serie D dove vogliamo essere tra i protagonisti».Sono ventiquattro i giocatori convocati: sette quelli nuovi, diciassette quelli tra confermati e promossi dalla formazione juniores nazionali. Fino al 31 la squadra allenata da Francesco Punzi lavorerà a Civita Castellana, poi dal 1 al 10 agosto sarà a Cascia. La lista dei giocatori: tre i portieri: Cristian Montesi (99), Mattia Sordini (01) e Mattia Nilo (01). Otto i difensori: Giammarco Carta (91), Manuel Panini (83), Fabio Fapperdue (91), Riccardo Gnignera (99), Daniele Vergine (01), Antonio Citilica (01), Flaviano Modesti (01), Alessio Buffolino (01). Sette i centrocampisti: Francesco Lazzarini (90), Gianmarco Staffa (00), Nicolò Mignone (00),Matteo Giovannetti ( 01), Walter Stentella (01), Marco Ortenzi (99), Luca Guadalupi (86). Sette gli attaccanti: Daniele Nohman (84), Cristiano Ingretolli (94), Alessandro Morbidelli (89), Michele Boldrini (85), Dorin Sirbu (99), Gianluca Polizzi (98).Dello staff tecnico fanno parte Fabrizio Tiberti ( allenatore in seconda), Cristian Quercioli ( preparatore atletico), Croce Morgan ( allenatore dei portieri), Match analyst Fredico Cinicia.Fabio Zara è stato confermato come fisioterapista. Medico sociale dottor Maria Celeste Cipriani.Tutto ciò che riguarda la segreteria amministrativa, organizzativa sarà coordinata dal professor Ottavio Macino.Il team manager Pietro Laurenza ha definito cinque test amichevoli. L’esordio è stato fissato per il 4 agosto a Cascia contro il Pomezia, il 9 sempre a Cascia test contro il Trastevere, il 10 amichevole contro il Foligno , ospiti della società umbra. L’esordio in casa è stato fissato per 13 al Madami contro l’Astrea ( Eccellenza Laziale). Il 22 ad Ardea i rossoblù si confronteranno con la neo promossa in serie D Team Nuova Florida. Per il 29 agosto alle 21 è stata programmata, “ la serata rossoblù” la presentazione al Madami della squadra ai tifosi con la partecipazione della altre tre formazioni di Civita Castellana, ovvero Jfc, Civita Castellana calcio e Sassacci.