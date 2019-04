© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sconfitta indolore per la Flaminia Civita Castellana, che hanno perso in casa contro il Trastevere per 2-1, ma il risultato poteva anche diventare più ampio se non ci avesse messo la classica pezza il difensore Gianmarco Carta, che ha terminato la partita tra i pali e parato un calcio di rigore.Il terzino è finito in porta per sostituire il portiere titolare Vitali, espulso per aver provocato in precedenza il fallo da rigore. Con le sostituzioni azzerate Carta (sei gol) si è offerto di provare anche l'emozione di subire una rete in carriera. Invece, è accaduto il contrario: è ruscito ad ipnotizzare Larosa poichè ha respinto il tiro con il ginocchio. Dalla Tribuna sono arrivati tanti applausi per lui. «E' stato più un errore di chi ha tirato che una mia prodezza - ha detto con sincerità il difensore di Morena - è stata anche la mia prima e spero ultima esperinza tra i pali. Ho capito quanto un portiere è solo in quel momento: ti tremano le gambe e la porta sembra immensa. E' andata bene spero di essermi guadagnato la conferma per la prossima stagione. Anche perchè a Civita Castellana mi trovo bene grazie ad una società professionale».A livello di organizzazione invece si parla con una certa insistenza di una "promozione sul campo" per meriti del vulcanico segretario Ottavio Macino. Una società di serie B, dopo aver accertato la sua professionalità, gli ha offerto la carica di segretario generale e organizzativo. Lui sta vacillando. La Flaminia, però non intende privarsi della sua esperienza e sta cercando di trattenerlo ad ogni costo.